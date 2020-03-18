Москва, , 09:02 — REGNUM Двенадцать наднациональных органов, включая единый эмиссионный центр, счетную палату, суд и таможню предлагала создать с Белоруссией российская сторона в ходе переговоров об интеграции в рамках Союзного государства. Об этом сообщает 18 марта РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Создание наднациональных органов оговаривалось в так называемой 31-й «дорожной карте» по интеграции. При этом не предполагалось скорое создание этих органов, речь шла о разработке «дорожных карт» по их созданию. Назвать намечавшиеся сроки собеседники издания не смогли.

Москва предлагала создать общий эмиссионный центр, что предполагало введение единой валюты, счётную палату, суд, таможенный, налоговый и антимонопольный органы, общий учёт собственности Союзного государства, единые регуляторы в сфере транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других отраслях.

Однако в 2019 году президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о принятии пакета из 30 «дорожных карт», а к 31-й «карте» вернуться позже. Пока в переговорах наблюдается перерыв по инициативе Минска, отмечают источники.