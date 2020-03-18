Нур-Султан, 18 марта 2020, 08:51 — REGNUM Готовность регионов Казахстана к возможному появлению носителей коронавируса обсудили президент республики Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Аскар Мамин, сообщили 18 марта в пресс-службе главы государства.
Председатель правительства рассказал о работе комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения и принимаемых решениях, направленных на профилактику коронавирусной инфекции.
Токаев считает, что особое внимание необходимо уделить проведению эффективной фискальной политики и согласованности действий правительства и Национального банка.
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