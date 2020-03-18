Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Ответственной за убийства турецких военнослужащих в Сирии является Россия, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Мы уверены, что Россия убила дюжины турецких военных в ходе своих военных операций», — приводятся слова Помпео на сайте Госдепа.

Помпео также заявил, что Вашингтон «поддерживает союзницу по НАТО Турцию и рассмотрит принятие дополнительных мер для того, чтобы оказать ей помощь и положить конец насилию в Идлибе и в Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, российско-турецкие отношения снова обострились из-за сирийской провинции Идлиб, в которой турецкая армия вступила в боестолкновения с сирийскими правительственными войсками, поддерживаемыми Российской Федерацией.

И хотя президенты России и Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о прекращении огня в Идлибе, ситуация там далека от разрешения.

Читайте также: Военные делегации России и Турции подписали соглашение по Идлибу