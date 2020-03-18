Киев, , 08:48 — REGNUM Украинские туристы, находящиеся на Шри-Ланке, будут в кратчайшие сроки возвращены домой, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 17 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Завтра (18 марта 2020 года — ИА REGNUM) возвращаем украинцев, которые не могли уехать со Шри-Ланки», — написал он.

Ранее чиновник рассказал, что правительство Шри-Ланки закрыло авиасообщение и запретило въезд иностранцев. Посольство обратилось к украинской общине, обитающей в этой стране. Украинские мигранты помогли решить ситуацию с туристами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 105 граждан Украины записали видеообращение к президенту страны Владимиру Зеленскому. В нём туристы попросили забрать их со Шри-Ланки, отметив, что среди них много детей.

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