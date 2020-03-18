Новосибирск, , 08:44 — REGNUM Правительство Новосибирской области на внеочередном заседании сегодня, 18 марта, одобрило проект постановления о введении режима повышенной готовности на территории региона — в связи с угрозой завоза и распространения коронавируса. Режим начинает действовать с 14:00 (время местное) 18 марта.

По словам губернатора Андрея Травникова, постановление принято в соответствии с рекомендациями федеральных органов власти и является продолжением системных мер.

«Это не говорит о том, что мы вводим какие-то дополнительные жёсткие меры. Все решения, необходимые для предотвращения распространения эпидемии, нами приняты в течение марта месяца, опубликованы были в понедельник, — уточнил Травников. — Но введение режима повышенной готовности даёт дополнительную возможность органам государственной власти по контролю за исполнением тех решений, рекомендаций, которые ранее были выданы».

По официальным данным, сейчас в Новосибирской области нет подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Под контролем находятся прибывшие из стран, где есть повышенные риски заболевания. Под особым контролем пациенты с диагнозом «пневмония».