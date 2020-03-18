Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп получил формальную возможность переизбраться на второй срок от Республиканской партии США. Таковы итоги первичных партийных выборов в штатах Флорида и Иллинойс, сообщает агентство Associated Press.

Глава государства уверенно победил на праймериз. Согласно процедуре американских выборов, ему нужно было заручиться поддержкой по меньшей мере 1276 делегатов от партии. Теперь получить такое число голосов Трампу удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента назначены в США на 3 ноября. От демократов, вероятно, претендовать на высший пост в государстве будет бывший вице-президент Джо Байден.

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