Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победы на праймериз в трех штатах США, что укрепило его шансы на победу в номинации на право представлять Демократическую партию на президентских выборах. Об этом 18 марта сообщает Reuters.

Последние победы были одержаны в штатах Флорида, Иллинойс и Аризона. Конкурент Байдена Берни Сандерс по-прежнему имеет минимальные шансы на победу, что хоть и маловероятно, но позволяет ему остаться в предвыборной гонке.

Данный факт вызывает обеспокоенность у демократов, многие из которых считают, что затяжная борьба между Хиллари Клинтон и Сандерсом привела к поражению на президентских выборах.

Напомним, президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года с кандидатом от республиканцев, действующим президентом США Дональдом Трампом, поборется победитель праймериз от Демократической партии.

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