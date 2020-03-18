Сеул, , 08:24 — REGNUM 17 марта министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду провел телефонный разговор с эстонским коллегой Юри Луйком. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

По их словам, стороны обсудили ситуацию с коронавирусом нового типа в Южной Корее, Эстонии и Европе, а также обменялись мнениями о мерах правительства по борьбе с распространением инфекции.

Чон Гён Ду отметил, что власти открыто и оперативно предоставляют гражданам стран информацию о ситуации, и добавил, что военные также принимают участие в борьбе с вирусом.

В свою очередь, Юри Луйк выразил обеспокоенность в связи с быстрым увеличением число заражённых в странах Европы, а также высоко оценил действия правительства и военных Южной Кореи.

Напомним, что власти Эстонии ввели запрет на въезд иностранцам, за исключением лиц, имеющих гражданство или чьи семьи проживают в Эстонии.

Кроме того, министры обороны Южной Кореи и Эстонии также обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере обороны и кибербезопасности.

Отметим, что в феврале Юри Луйк планировал посетить Южную Корею с рабочим визитом, однако из-за эпидемии он был отложен и заменен телефонным разговором.