Берлин, , 08:32 — REGNUM Германии нужно пересмотреть отношения с Россией и снять непродуктивные ограничения на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт, пишут 18 марта «Известия».

Немецкий парламентарий полагает, что экономика Евросоюза заметно пострадает от кризиса, вызванного пандемией. В таких условиях страны должны помогать друг другу, более того, санкции стоило отменить ещё раньше.

«Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна», — сказал Гердт.

Европейские страны должны восстановить обмен товарами с РФ, это положительно скажется на экономике, считает он. Гердт намерен объявить об этом на следующем заседании международного комитета бундестага.

Солидарен с Гердтом официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной. Он подчеркнул, что от антироссийских санкций пользы нет, особенно сейчас. Правительство ФРГ должно решать насущные вопросы.

Член Совета Федерации Алексей Пушков полагает, что предложение снять санкции с РФ будет трудно реализовать из-за позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она допускает отмену санкций только при разрешении ситуации в Донбассе. Только колоссальные потери могут заставить ЕС отказаться от русофобской позиции, считает он.

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