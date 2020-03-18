Париж, , 08:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон хочет увидеть изменение «парадигмы разрушения производственных цепочек в глобальном масштабе», сообщила официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай.

Ввиду каскадного воздействия эпидемии Covid-19 на экономику, Эммануэль Макрон призвал переосмыслить распределение производства по всему миру.

«Парадигма разрушения производственных цепочек во всем мире, особенно в Китае, без сети должна измениться», — заявил глава государства во время встречи с министрами.

Сибет Ндиай привела в пример автозапчасти, поставляемые Китаем, прекращение производства которых замедляет работу европейских автомобильных заводов.

«Это смена парадигмы, к которой мы должны подготовиться. Это также будет означать изменение парадигмы в использовании государственных средств», — заключила Сибет Ндиай.

Как сообщало ИА REGNUM, обращение президента Франции Эммануэля Макрона к гражданам страны посмотрели в общей сложности 35,3 млн человек.

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