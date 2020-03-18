Москва, , 08:13 — REGNUM Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ планируется провести 22 апреля. Соответствующий указ, в котором назначена дата голосования, подписал президент Владимир Путин.

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«Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что на общероссийское голосование будет вынесен только один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что закон о поправках предполагает проведение голосования не раньше, чем через месяц после его подписания, но можно и позже. Вероятность переноса не исключена из-за «очень непростой ситуации», которая складывается с пандемией коронавируса. Глава государства подчеркнул, что в связи с этим власти России будут смотреть, как развиваются события и будут принимать решения по ходу дела.

Добавим, что 16 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что пока никаких обсуждений об альтернативных датах проведения всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ не ведётся, так как для этого нет никаких объективных оснований.

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