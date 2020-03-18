Эрбиль, Ирак, , 08:08 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани пожертвовал свою заработную плату в фонд борьбы со вспышкой коронавируса в регионе, об этом 18 марта сообщает Kurdistan.ru.

Глава курдского правительства также поблагодарил всех участников кампании по борьбе с инфекцией.

В Иракском Курдистане на пять дней закрыли крупнейшие города Эрбиль и Сулейманию, закрыли внешние границы, а также учебные заведения. Власти региона призвали жителей в качестве профилактических мер не покидать свои дома.

Напомним, в настоящее время число заразившихся коронавирусом в курдской автономии достигло 38 человек. Один человек скончался.

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