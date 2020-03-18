Москва, 18 марта 2020, 08:04 — REGNUM Коронавирус COVID-19 имеет рукотворный характер, о чем говорят уже имеющиеся изображения этого вируса, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Кургиняна, мы живем в XXI веке, и сегодня есть все возможности делать снимки из космоса, используя спутники, и так далее, что делает крайне странными разговоры о том, что Россия напала на Украину и так далее. И их никто не показывает. Точно так же никто не показывает снимки нового коронавируса.
Как отметил политолог, это не пустая конспирологическая болтовня, которой полон интернет, это реальность. По его словам, для того чтобы в этом убедиться, нужно показать по телевидению геном вируса со всеми структурными врезками, которые носят однозначный характер.
Напомним, что недавно один из высокопоставленных китайских чиновников заявил, что коронавирус COVID-19 был привнесен в Китай из США. Еще раньше появлялась информация, что в Ухане имеется Институт вирусологии при Китайской академии наук, который занимался изучением коронавирусов. В частности, речь идет о лаборатории Р4. Этот слух Пекин официально отверг.