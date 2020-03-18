Москва, , 08:04 — REGNUM Коронавирус COVID-19 имеет рукотворный характер, о чем говорят уже имеющиеся изображения этого вируса, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам Кургиняна, мы живем в XXI веке, и сегодня есть все возможности делать снимки из космоса, используя спутники, и так далее, что делает крайне странными разговоры о том, что Россия напала на Украину и так далее. И их никто не показывает. Точно так же никто не показывает снимки нового коронавируса.

«Мы же все видим, у нас техническая ситуация другая. У меня в этой связи возникает первый вопрос, а почему не показать этот вирус? Его же давно сняли. Его же структура ясна, ну покажите людям эту структуру. Там будет очень много интересного. Там странный геном, я просто его видел. Он инжиниринговый со странными врезками механическими. Это же придется рано или поздно признать», — заявил Кургинян.

Как отметил политолог, это не пустая конспирологическая болтовня, которой полон интернет, это реальность. По его словам, для того чтобы в этом убедиться, нужно показать по телевидению геном вируса со всеми структурными врезками, которые носят однозначный характер.

Напомним, что недавно один из высокопоставленных китайских чиновников заявил, что коронавирус COVID-19 был привнесен в Китай из США. Еще раньше появлялась информация, что в Ухане имеется Институт вирусологии при Китайской академии наук, который занимался изучением коронавирусов. В частности, речь идет о лаборатории Р4. Этот слух Пекин официально отверг.