Охотск , , 07:29 — REGNUM Глава Охотского района в Хабаровском крае Андрей Фёдоров подал заявление об отставке. В 2018 году руководитель самого северного, отдалённого и проблемного муниципалитета заработал более 15 млн рублей.

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Андрей Фёдоров возглавляет Охотский район с 2017 года. 19 марта местное собрание депутатов рассмотрит его заявление о досрочном сложении полномочий.

Согласно декларации, в 2018 году глава муниципалитета заработал 15 млн 453 тыс. 429 рублей 44 копейки. В собственности у чиновника имеется 4 легковых, 2 грузовых автомобиля иностранного производства, снегоход, вездеход и катер. Также у Андрея Фёдорова имеется жилой дом, земельный участок и гараж.

Получить оперативный комментарий у Андрея Фёдорова и у его подчиненных не представилось возможным — ни один из указанных на сайте администрации Охотского района телефонов не отвечал.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта силовики пришли с обыском в администрацию Ванинского района Хабаровского края. Ранее в отношении главы районного центра Ванино было возбуждено уголовное дело по подозрению во взятке, он арестован и помещен в СИЗО.