Москва, , 07:16 — REGNUM Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирус, сообщил 18 марта журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да», — сказал он в ответ на заданный вопрос о проверке сотрудников в связи с пандемией.

Также в Кремле приняты другие меры для предотвращения распространения вируса. В частности, накануне тесты сдали журналисты, которые будут освещать визит президента в Крым.

Читайте также: Путин отметит воссоединение Крыма с Россией в Севастополе

По состоянию на 17 марта в России подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие находятся в изоляции и получают необходимое лечение.