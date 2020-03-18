Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) не стал рассматривать запрос Венесуэлы на выделение кредита в размере $5 млрд на борьбу с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя МВФ, организация не сможет рассмотреть запрос от венесуэльских властей, поскольку в настоящее время нет ясности, кто возглавляет Боливарианскую Республику — законно избранный президент Николас Мадуро или же проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо.

«К сожалению, фонд не располагает полномочиями рассматривать этот запрос. Как мы сообщали ранее, взаимодействие МВФ со странами регламентируется признанием правительства международным сообществом. В этом случае ясности пока нет», — заявил представитель фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Венесуэла обратилась к Международному валютному фонду с просьбой предоставить $5 млрд на проведение мероприятий по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Каракас попросил предоставить эту сумму из чрезвычайного фонда МВФ.

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