Бразилиа, , 04:46 — REGNUM Предположение о заражении президента Бразилии Жаира Болсонару коронавирусом не подтвердилось. Об этом он сообщил вечером 17 марта на своей странице в Twitter.

«Сообщаю вам, что мой второй тест на COVID-19 был ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ», — написал Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, Жаир Болсонару 12 марта сдал тест на коронавирус после того, как стало известно об инфицировании COVID-19 одного из сотрудников его администрации.

Издание Jornal O Dia 13 марта распространило информацию, что тест оказался положительным.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Бразилии опроверг слухи о заражении коронавирусом