Нью-Йорк, США, , 04:27 — REGNUM Совет Безопасности ООН отложил запланированные на неделю заседания из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил председатель постпред Китая в организации Чжан Цзюнь журналистам.

По его словам, в настоящее время Совбез ООН решает вопрос о переводе заседаний на видеоформат. Решение пока не принято, так как инициатива не нашла достаточной поддержки среди представителей стран-членов Совета Безопасности. В частности, российская делегация настаивает на личном присутствии представителей на заседаниях.

«С учетом текущий ситуации с COVID-19 и мер, принимаемых ООН, Совет примет необходимые меры для предотвращения распространения заболевания, поэтому встречи, запланированные на этой неделе, откладываются», — отметил китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в штаб-квартире ООН в Женеве один из сотрудников заразился коронавирусом нового типа. Его имя не разглашалось, лишь сообщалось, что заболевший находится под наблюдением врачей.

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