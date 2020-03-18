Таллахасси, США, , 04:10 — REGNUM Экс-вице-президент США Джо Байден уверенно опережает сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса на первичных выборах американской Демпартии во Флориде, передает телеканал CNN.

Согласно данным телеканала, Байден должен получить около 59% голосов избирателей, а Сандерс лишь около 20%. Такой прогноз представил CNN по результатам обработки 45% бюллетеней. Окончательный результат будет известен лишь после полного подсчета голосов со всех избирательных участков. Отмечается, что по итогам праймериз во Флориде будут распределены голоса 219 делегатов от Демократической партии США.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в американских штатах Кентукки, Луизиана и Джорджия праймериз обеих партий были перенесены из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Позднее, первичные выборы перенесли в штате Огайо вопреки решению суда, отказавшегося переносить праймериз.

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