Якутск, , 04:03 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев освободил от занимаемой должности руководителя департамента ветеринарии республики Василия Бураева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О принятом решении глава Якутии написал 17 марта в Twitter. Увольнение Бураева произошло после скандала с гибелью собак и кошек в пункте передержки животных Якутска.

В ходе многочисленных проверок и разбирательств выяснилось, что усыпление произведено по распоряжению департамента ветеринарии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальное усыпление животных в приюте Якутска широко обсуждалось не только в республике и стране, но и за границей. Зоозащитники подняли волну протестов, угрозы и оскорбления сыпались в соцсетях на руководство города и жителей. Созданная правительственная комиссия не нашла нарушений в работе пункта передержки — эвтаназию провели по правилам — в связи с обнаруженным вирусом бешенства у пойманной на улице собаки.