Москва, , 03:03 — REGNUM Днём общероссийского голосования по изменениям в Конституции назначено 22 апреля 2020 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Текст документ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в указе.

Отмечается, что на голосование будет вынесен только один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Ранее Путин провёл встречу с председателем Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой, на которой обратил внимание на «непростую эпидемиологическую ситуацию», допустив при этом перенос даты голосования по поправкам в Конституцию.

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