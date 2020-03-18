Багдад, , 01:20 — REGNUM Новый премьер-министр Ирака Аднан аз-Зорфи пообещал в течение годы провести в стране выборы, сообщает агентство INA.

Аз-Зорфи пообещал провести «честные, справедливые и открытый» выборы в течение года после формирования правительства страны. Он также пообещал усилить безопасность в стране и прекратить все вооруженные манифестации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта президент Ирака Бархам Салех утвердил Аднана аз-Зорфи на должность премьер-министра и поручил ему сформировать новое правительства. В соответствии с иракской конституцией, у него на это будет 30 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке назначен новый председатель правительства