Сантьяго, , 00:36 — REGNUM Референдум по новой конституции Чили, запланированный на 26 апреля, может быть перенесен из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил глава МВД страны Гонсало Блюмель в ходе беседы с журналистами в Сантьяго.

«Наша главная задача также в том, чтобы референдум был проведен в лучшем виде. Если для этого нужно будет искать альтернативы, мы примем это во внимание», — заявил он.

По словам Блюмеля, правительство Чили переживает за здоровье граждан страны. При этом он отметил, что решения о переносе принято не было. Для того, чтобы перенести референдум, необходимо 2/3 голосов в парламенте Чили.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о проведении референдума по вопросу новой конституции было принято в Чили 20 декабря 2019 года. Дату голосования назначили на 26 апреля.

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