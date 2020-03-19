19 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Даже при самом негативном сценарии — полной изоляции Казахстана от внешнего мира, страна может полностью обеспечить себя продуктами и топливом.

Евгения Ким, , 00:54 — REGNUM «В пределах текущего года финансирование потребностей социальной сферы пройдет достаточно безболезненно. Если же кризис продлится полтора-два года, тогда у Казахстана начнутся проблемы», — политолог Максим Казначеев рассказал о возможных последствиях распространения коронавируса COVID-19 для Казахстана и казахстанцев.

Мужчина в маске на улице Дарья Драй © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Способен ли Казахстан самостоятельно обеспечить себя продуктами первой необходимости в случае полной изоляции из-за коронавируса?

Если количество заболевших будет возрастать в геометрической прогрессии, то могут возникнуть проблемы с медикаментами. Причина в том, что в Казахстане нет сильной фармацевтической промышленности и большая часть медикаментов импортируется. Сейчас на фоне общемирового ажиотажа некоторые медикаменты будет либо не достать на мировых рынках, либо они будут очень дорогими. И поэтому вопрос в части обеспечения лекарствами — это серьезная проблема.

По продовольствию ситуация более благоприятная. Основные продукты есть. У Казахстана в достаточном количестве запасы муки, масла, овощей и так далее. Может быть незначительное «проседание» по мясу и молочной продукции. Но, как мне кажется, в условиях кризиса — это барское излишество. Без этих продуктов можно обойтись.

Читайте также: Коронавирус грозит изоляцией Киргизии — лекарств и продуктов всем не хватит

Что касается топлива и его запасов — их тоже достаточно. Три нефтеперерабатывающих завода способны покрыть значительную часть потребностей. Например, по бензину АИ-92, одному из самых распространенных видов топлива, вопрос о дефиците даже не стоит. По дизельному топливу для посевных работ тоже, по идее, проблем быть не должно. Те же НПЗ способны обеспечить необходимое количество продукта.

Проблемы будут с марками бензина высокого качества, которые производятся не в Казахстане.

ИА REGNUM: Какие долгосрочные последствия для экономики возникнут в случае закрытия казахстанско-китайской границы?

В связи с закрытием границы под ударом находятся малый и средний бизнес, замкнутые на торговле с Китаем. Они понесут серьезные потери.

Что касается сырьевого экспорта в КНР — то тут ответ неоднозначный. Скорее всего, в полном объеме или с незначительными изменениями сохранится экспорт металлов. Эти грузы идут по железной дороге, и проблем с логистикой, даже при полном закрытии границ, не будет. То же самое касается нефтегазового экспорта по трубопроводам в Китай.

Казахстан — Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Объемы торговли могут снизиться из-за уменьшения спроса в Поднебесной. Китаю из-за сокращения объема производств понадобиться меньше товаров из Казахстана, а соответственно, объемы валютной выручки тоже снизятся.

В пределах текущего года финансирование потребностей социальной сферы пройдет достаточно безболезненно. Если же кризис продлится полтора-два года, тогда у Казахстана начнутся проблемы.

Условно говоря, если рассчитывать свои потребности и траты по минимальной планке, имеющийся профицит по зерну, по недорогим видам топлива, по выработке электроэнергии позволит стране продержаться год.

ИА REGNUM: Как карантин в работе государственных, учебных заведений скажется на работе…

Проясню сразу ситуацию по школам. В последнюю неделю марта должны были начаться весенние каникулы. Нынешний карантин — это перенос каникул на неделю раньше, не продление каникул, а перенос даты выхода на выходные.

Решение о длительности каникул для школьников будет приниматься позже, в первую неделю апреля, когда ситуация с коронавирусом прояснится. При развитии негативного сценария каникулы могут продлить, если все будет хорошо — школьники вернутся к учебе.

Государственные учреждения в Казахстане пока работают. Если у чиновников начинают проявляться признаки болезни, их просят не выходить на работу.

Развлекательные заведения в крупных городах закрываются. Дальнейшие меры предосторожности будут зависеть от развития ситуации в ближайшие две недели.

Касса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Новости о новых случаях заражения коронавирусом не вызвали ажиотажа в магазинах?

Ажиотаж в магазинах есть, но полки пока не пустые.

Читайте также: Слухи о коронавирусе вызвали массовый ажиотаж в магазинах столицы Киргизии

Необходимых продуктов в Казахстане хватит, но любителям роскоши и излишеств придется отказаться от своих привычек. Коронавирус в первую очередь ударит по ним и по любителям ходить в клубы, рестораны и так далее.

Самый большой риск для рядового казахстанца — возможная нехватка медикаментов. Потому, что мы их не производим.

ИА REGNUM: Подобные кризисы обнажают слабые места в работе государства. Какие риски казахстанской системы вы видите в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19?

В Казахстане низкое качество прогнозирования рисков и проблема с оперативным реагированием на возникающие угрозы, связанные с эпидемией. О коронавирусе в Китае начали говорить еще в середине января, а подготовительная работа в Казахстане началась полторы недели назад. То есть, когда ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) уже объявила об эпидемии.

Получается, что мы два месяца смотрели через границу в сторону Китая и ничего не делали. Иметь общую границу с КНР, где проблема возникла и развивалась на протяжении длительного времени, и при этом сидеть сложа руки — подобное поведение не может быть объяснено никакими объективными причинами.