Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Отзыв аккредитации у нескольких журналистов из США «вызывает сожаление», сообщил 17 марта на брифинге американский госсекретарь Майк Помпео.

Он назвал решение Пекина по отзыву аккредитации у американцев ограничением возможности «осуществлять свободную деятельность журналистов». По его словам, Китаю не следовало так поступать на фоне проблем с пандемией.

По его словам, планы американских властей сократить штат китайских СМИ в США — совсем иное дело, потому что «сокращаемые» китайские журналисты — вовсе не журналисты, а «сотрудники китайских органов пропаганды».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пекин объявил, что ряд американских журналистов в Китае будет лишён аккредитации. В их число попали сотрудники газет The New York Times и The Washington Post.

