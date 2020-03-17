Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Присутствие проамериканской коалиции на базе «Аль-Каим» в Ираке будет прекращено в ближайшие дни на фоне «успеха в борьбе» с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило Центрального командования ВС США в опубликованном 17 марта заявлении.

О планах покинуть «Аль-Каим» и передислоцировать свои силы на другие иракские базы сообщил представитель коалиции Винсент Баркер. Он отметил, что коалиция успешно боролась с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в координации с военными Ирака.

Напомним, основной состав так называемой антитеррористической коалиции в Ираке представлен США. Контингент дислоцирован на нескольких базах, которые периодически попадают под удар из-за антииранской и антисирийской деятельности США.

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