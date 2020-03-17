Белград, 17 марта 2020, 22:58 — REGNUM Комендантский час введён сербскими властями на фоне распространения вируса COVID-19, заявил 17 марта в публичном выступлении президент Сербии Александр Вучич.
В стране теперь запрещено выходить на улицу в ночное время — с 20:00 и до 5:00.
Также сербский президент отметил, что людям старше 65 лет в городах и старше 70 лет — в сельских районах запрещено выходить в публичные места. Запрет начинает действовать 18 марта с 10:00 (время местное).
Напомним, число инфицированных коронавирусом в Сербии составляет 72. Накануне, 16 марта, сербский премьер-министр заявила, что люди не следуют рекомендациям властей и создают массовые скопления в общественных местах.
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