Париж, , 22:54 — REGNUM Даже на фоне вспышки коронавируса никто не ставит под сомнение визит президента Франции Эммануэля Макрона 9 мая в Москву для участия в праздновании 75-летия Великой победы, заявил 17 марта посол Франции в России Пьер Леви газете «Коммерсант».

Таким образом посол Франции ответил на соответствующий вопрос журналиста издания.

Французский дипломат напомнил, что Макрон одним из первых, кто принял приглашение президента Путина приехать в Россию на празднование 9 мая.

«На данный момент никто не ставит под сомнение, что президент Макрон приедет в Россию на празднование 9 мая. Он был одним из первых, кто принял приглашение президента Владимира Путина», — цитирует издание слова французского дипломата.

«Но никто не знает, чего ожидать. Мы видим, как ситуация меняется каждый день, и на деятельность дипломатов и международные контакты — со всеми странами — это также влияет», — добавил посол Франции в России.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза согласовали закрытие границ из-за вспышки коронавируса пневмонии.

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