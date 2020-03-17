Приштина, , 22:35 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти провел встречу с послом США в крае Филипом Коснеттом и главой экономического отдела при посольстве США в Приштине Лори Майклсоном.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Коснетт выразил одобрение текущей политике правительства и предпринятым им шагам, в том числе принятию бюджета (почти без участия оппозиции) и мерам по борьбе с предотвращением распространения коронавируса.

Посол заверил Курти в том, что США продолжит оказывать поддержку косовскому государству и подчеркнул важность сосредоточения всего внимания правительства на проблеме защиты здоровья граждан и жизнеспособности экономики в период пандемии.

Напомним, США заморозили программы помощи Косово из-за позиции Курти по пошлине 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины (Курти выступает за её постепенную отмену и замену на режим взаимности, США — за безусловную немедленную отмену). Не исключено, что подлинной целью встречи было обсуждение вопроса о будущем пошлины.

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