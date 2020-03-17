Бишкек, , 22:18 — REGNUM Киргизстанские власти смогли договориться с правительствами России, Казахстана и Азербайджана об организации транзитного коридора в Киргизию для киргизских дальнобойщиков, застрявших на иранско-туркменской границе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает киргизское внешнеполитическое ведомство.

В министерстве иностранных дел республики отмечают, что иранская сторона согласилась бесплатно продлить киргизским грузоперевозчикам срок действия визовых документов и отменить штрафы за просроченные визы.

Также министерство дорог и градостроительства Ирана выразило готовность освободить киргизских водителей от уплаты обычно взимаемых с них в этой стране транзитных сборов.

Отмечается, что при содействии сотрудников посольства Киргизии в Иране все киргизские дальнобойщики, застрявшие на контрольно-пропускных пунктах «Лютфабад» и «Серахс», уже завершили оформление транзитно-таможенных документов и выехали в направлении ирано-азербайджанской границы.

ИА REGNUM напоминает, что из-за закрытия Туркменией, Азербайджаном и другими сопредельными странами границы с Ираном, в котором зафиксированы многочисленные случаи заражения коронавирусной инфекцией, на иранской территории застряли 62 дальнобойщика из Киргизии.

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