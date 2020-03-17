* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Международным террористом признали Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля, главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в США, сообщил 17 марта журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Абу-Бакра аль-Багдади». Помпео «Он был назван лидером ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как в прошлом году мы убили».

Речь идёт о бывшем лидере ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Багдади, о ликвидации которого Штаты заявляли в октябре минувшего года.

Напомним, об устранении аль-Багдади американское руководство заявило в конце октября 2019 г. Члены ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали за него мстить.

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