Посёлок городского типа Палкино, Псковская область, , 21:55 — REGNUM В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Палкинского района Евгения Седова. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Седов подозревается в попытке хищения бюджетных денежных средств при оплате ремонтных работ тротуара и автомобильной дороги в посёлке Палкино.

Прокуратура региона признала возбуждение уголовного дела законным и обоснованным, ход и результаты расследования взяты на контроль.

Отметим, что Евгений Седов был избран главой Палкинского района в 2017 году, выборы он выиграл от партии «Единая Россия».