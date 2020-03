Пекин, , 21:46 — REGNUM Китай объявил о намерении отозвать пресс-карты у нескольких американских журналистов, сообщает 17 марта CGTN.

Сотрудники изданий The Washington Post и The New York Times должны сдать свои пресс-карты, а журналисты ещё пяти американских СМИ обязаны предоставить властям КНР данные о сотрудниках и их финансовых операциях.

Решение об этом было принято Пекином в ответ на ограничения, введенные властями США в отношении сотрудников китайских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон объявил о решении лимитировать численность китайских граждан в американских представительствах государственных СМИ Китая.

