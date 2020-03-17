Луганск, , 21:37 — REGNUM Четыре жилых дома в ЛНР повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили 17 марта в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Атаку украинская сторона начала в 16:20 мск. Обстрел вёлся в направлении посёлка Донецкий (ЛНР) из миномётов калибра 82 мм (десять мин). У двух домов повреждено остекление и у двух — хозпостройки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, служащие Народной милиции ЛНР 17 марта перехватили украинский беспилотник, использовавшийся ВСУ для корректировки артобстрела.

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