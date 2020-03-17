Донецк, 17 марта 2020, 21:23 — REGNUM Жилой дом на территории ДНР получил повреждение в результате атаки ВСУ, сообщили 17 марта в управлении Народной милиции республики.
Уточняется, что украинская сторона обстреляла из противотанкового гранатомёта (СПГ-9) посёлок Старомихайловку на западной окраине Донецка.
В результате атаки, которая началась в 19:30 мск, повреждения получил жилой дом №7 на улице Горького.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела ВСУ села Сигнального в пригороде Донецка получила повреждение хозпостройка в жилом секторе.
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