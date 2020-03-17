Минск, , 21:22 — REGNUM Оказать всемерную поддержку международной акции «Бессмертный полк» предложили участники состоявшейся в Минске 19-й международной славянской научно-практической конференции. Об этом говорится в их обращении, распространённом 16 марта.

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Десятки миллионов погибших во II Мировой войне достойны адекватного отношения к памяти о себе, считают участники конференции. Они отметили, что «как бы ни пытались переписывать историю псевдоисторики Запада, всему миру известно, что решающая роль в разгроме гитлеровской Германии, ее союзников и сателлитов принадлежит Советскому Союзу, который положил на алтарь Победы больше всего своих граждан».

«В последние годы 9 мая, когда во многих странах отмечается День Победы над фашизмом, набирает популярность акция «Бессмертный полк». В этот день участники акции проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих отцов, дедов и прадедов, родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, сражавшихся с фашизмом, многие из которых отдали свои жизни ради Победы. Память борцов с фашизмом священна, и эту память потомки стремятся сохранить», — констатировали представители общественности из разных стран.

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Международное движение «Бессмертный полк» объединяет людей в едином чувстве благодарности победителям фашизма, сказано в обращении. В документе отмечено: «Даже на Украине в тяжелейших условиях физического воздействия и запугивания со стороны профашистских банд необандеровцев акция под названием «Бессмертный полк» проходит во многих городах».

Участники научно-практической конференции заявили о «полной поддержке международной акции «Бессмертный полк», ставшей подлинно народной». Они призвали международную общественность всемерно содействовать сохранению исторической и семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны, противостоять попыткам возрождения и героизации нацизма и выступлениям неонацистов под любыми национал-популистскими лозунгами, а также противодействовать попыткам фальсификации итогов Второй мировой войны.

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В обращении содержатся также призывы «поддерживать акции антивоенных национальных и международных организаций, направленных против развязывания новых агрессивных войн, в особенности Третьей мировой войны — войны на самоуничтожение», а также не допускать под любым предлогом попыток изменения названия движения «Бессмертный полк» с целью «растащить его по национальным квартирам, а также ликвидации его».

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Научно-практическая конференция призвала не допускать разрушения военно-исторических памятников и мемориалов и «активнее вовлекать молодежь в изучение своей истории и истории своей семьи, в дело сохранения преемственности поколений; воспитывать молодежь в духе уважения и сопричастности к своей истории и к своим корням».

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Участники славянской научно-практической конференции призывали «всех, кому дорога память об их отцах и братьях, дедах и прадедах — участниках Второй мировой войны, о всех тех, кто пожертвовал жизнью в борьбе с самыми страшной опасностью цивилизованного мира — фашизмом, выйти 9 мая 2020 года на всеобщее шествие «Бессмертного полка», чтобы еще раз напомнить о том что, ничто не помешает сохранять Великую Память о нашей общей Победе».

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