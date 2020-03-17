Донецк, , 21:12 — REGNUM Повреждение хозпостройки в селе Сигнальное (ДНР) произошло в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили 17 марта в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел украинская сторона произвела в 17:20 мск. При этом ВСУ применили БМП-1.

«В результате обстрела повреждение хозпостройки получил дом по адресу: улица Гагарина, 13», — сообщили в СЦКК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта ВСУ обстреляли посёлок Ясное в пригороде Докучаевска. Снаряд частично разрушил кровлю жилого дома.

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