Москва, , 21:08 — REGNUM Законопроект, обязывающий оповещать о распылении пестицидов на полях, внесло в Госдуму заксобрание Башкирии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

«Граждане и юридические лица, применяющие пестициды и (или) агрохимикаты для обработки сельскохозяйственных и лесных растений, обязаны обеспечить оповещение населения близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработке площади, о запланированных работах по применению пестицидов и (или) агрохимикатов в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами», — говорится в тексте законопроекта.

Одним из ярких проявлений негативных последствий неинформирования населения о планируемой химической обработке растений является отравление пчел пестицидами, что наносит серьезный урон пчеловодам, отмечают авторы.

Они ссылаются на Федеральный научный центр пчеловодства, согласно данным которого к концу июля 2019 года в 25 регионах России из-за отравления пестицидами погибло около 80 тыс. пчелосемей, нанесенный пчеловодам ущерб исчисляется миллиардами рублей.