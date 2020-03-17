Москва, , 21:04 — REGNUM Дата общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России может быть изменена в случае неблагоприятной ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля 2020 года общероссийского голосования по поправкам в Основной закон.

Согласно документу, на голосование планируется вынести один-единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

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