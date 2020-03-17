Москва, , 20:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Обсуждался вопрос о дате проведения всенародного голосования по поправкам в конституцию. Путин отметил, что закон о поправках предполагает проведение голосования не раньше, чем через месяц после его подписания. То есть можно проводить голосование и позже.

Однако в мире складывается очень непростая ситуация с пандемией коронавируса. В связи с этим власти России будут смотреть, как складывается эпидемиологическая ситуация и будут принимать решения по ходу дела.

Но на данном этапе российский лидер подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Дата проведении всенародного голосования — 22 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в мире складывается очень сложная, однако в России всё пока находится под контролем — власти предпринимают упреждающие меры сдерживания распространения эпидемии.