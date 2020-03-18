Тегеран, , 07:54 — REGNUM 17 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его кувейтский коллега Ахмад аль-Джабер ас-Сабах провели телефонный разговор по поводу вспышки коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана МохаммадомДжавадом Зарифом глава МИД Кувейта объявил о предоставлении иранскому народу гуманитарной помощи в размере 10 миллионов долларов Ирану для реализации успешной борьбы с коронавирусом.

Высоко оценивая помощь Кувейта Ирану, Зариф назвал борьбу с коронавирусом глобальной проблемой, требующей регионального и глобального сотрудничества. Осуждая односторонние и незаконные санкции США против иранской нации, он призвал Кувейт принять участие в глобальных усилиях по прекращению и игнорированию этих бесчеловечных мер.

Ранее некоторые другие страны, включая Китай, Турцию, ОАЭ, Германию, Францию, Великобританию, Японию, Катар, Азербайджан и Россию, направили свои пакеты помощи Исламской Республике Иран для борьбы с коронавирусом.