Тегеран, , 07:46 — REGNUM 17 марта министр здравоохранения Ирана, который также является главой Национального штаба по борьбе с коронавирусом, в письме президенту Рухани потребовал выделить 250 миллионов евро валютных ресурсов для лечения пациентов от COVID-19 в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Для продолжения лечения пациентов от коронавируса в стране, на поставку необходимого медицинского оборудования, включая маски и т. д. для обеспечения 20 000 больничных коек и медицинского персонала мы остро нуждаемся в 250 миллионах евро валютных финансовых ресурсов», — написал Саид Намаки.

Напомним, что ряд стран, включая Китай, Турцию, ОАЭ, Германию, Францию, Великобританию, Японию, Катар, Азербайджан и Россию, а также международные организации, такие как ЮНИСЕФ и ВОЗ, направили свои пакеты помощи в Исламскую Республику Иран для борьбы с коронавирусом.

Как правительство, так и народ Ирана ведут борьбу с коронавирусом, однако введение санкций серьезно затрудняет усилия по борьбе с пандемией.

Глава Центра общественных связей и информации при министерстве здравоохранения и медицинского образования Киануш Джаханпур заявил, что 14 991 иранец был заражен коронавирусом (COVID-19) в стране, 853 из них погибли. К настоящему времени выздоровели 4996 инфицированных иранцев.