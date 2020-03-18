Тегеран, , 09:51 — REGNUM Высоко оценив гуманитарную помощь Узбекистана, ОАЭ и ЮНИСЕФ в борьбе с коронавирусом, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран никогда не забудет, как страны и организации стояли вместе с Исламской Республикой в трудные времена. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 17 марта.

16 марта своем твиттере Мусави написал: «Тонны медицинского оборудования только что поступили из #Узбекистана, #ОАЭ и @ЮНИСЕФ. Моя страна искренне благодарна за гуманитарные усилия и никогда не забудет, как они стояли вместе с #Ираном в трудные времена».

По данным министерства иностранных дел Ирана, пакеты гуманитарной помощи ЮНИСЕФ, помимо медицинских предметов, включают в себя инструкции на персидском языке для защиты детей от вируса и создания безопасных домашних условий для детей во время вспышки болезни.

Ранее некоторые другие страны, включая Китай, Турцию, ОАЭ, Германию, Францию, Великобританию, Японию, Катар, Азербайджан и Россию, направили свои пакеты помощи Исламской Республике Иран для борьбы с коронавирусом.