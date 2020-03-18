Тегеран, , 08:08 — REGNUM 17 марта Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) направил третью партию фармацевтической и медицинской помощи в Исламскую Республику Иран (ИРИ) для борьбы с коронавирусом, также известным как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По данным министерства иностранных дел Ирана, пакеты гуманитарной помощи ЮНИСЕФ, помимо медицинских предметов, включают в себя инструкции на персидском языке для защиты детей от вируса и создания безопасных домашних условий для детей во время вспышки болезни.

Ранее ОАЭ и Узбекистан направили свои пакеты помощи Исламской Республике Иран, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусом.

Некоторые другие страны, включая Китай, Турцию, ОАЭ, Германию, Францию, Великобританию, Японию, Катар, Азербайджан и Россию, также направили свои пакеты помощи Исламской Республике Иран для борьбы с коронавирусом.

Глава Центра общественных связей и информации при министерстве здравоохранения и медицинского образования Киануш Джаханпур заявил, что 14 991 иранец был заражен коронавирусом (COVID-19) в стране, 853 из них погибли. К настоящему времени выздоровели 4996 инфицированных иранцев.