Тегеран, , 08:09 — REGNUM Вечером 16 марта президент Ирана Хасан Рухани заявил, что вспышка коронавируса, также известного как COVID-19, должна быть остановлена с соблюдением протоколов здравоохранения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 марта.

Эти заявления глава государства сделал в телефонном разговоре с генерал-губернатором провинции Хорасан-э Разави Алирезой Разм Хоссейни. Президент получил подробные отчеты о мерах, принятых в соответствии с руководящими принципами штаба по борьбе с коронавирусом и профилактике.

Рухани подчеркнул необходимость того, чтобы местные органы власти работали во всех секторах и использовали потенциал провинции, включая вооруженные силы и общественные организации, для оказания любых услуг населению, а также предотвращения распространения заболевания.

Он выразил удовлетворение эффективным сотрудничеством между народом и властями в деле контроля и борьбы с COVID-19. «Мы надеемся, что с помощью людей и соблюдая протоколы здравоохранения в различных секторах, мы сможем контролировать растущую тенденцию вспышки коронавируса как можно скорее», — отметил президент.