Тегеран, , 08:09 — REGNUM 16 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонный разговор со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом о последних событиях, вызванных вспышкой коронавируса в Иране и мире. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 17 марта.

Выразив солидарность с иранским правительством и народом в борьбе с пандемией коронавируса, министр иностранных дел Хорватии также передал свои соболезнования семьям жертв этой смертельно опасной болезни.

Министр иностранных дел Ирана Зариф поблагодарил коллегу и подчеркнул необходимость несоблюдения односторонних незаконных санкций США со стороны Европейского союза не только в рамках обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), но и для предотвращения гибели невинных людей в результате жестоких санкций США, введенных против Ирана.

Глава Центра общественных связей и информации при министерстве здравоохранения и медицинского образования Киануш Джаханпур заявил, что 14 991 иранец был заражен коронавирусом (COVID-19) в стране, 853 из них погибли. К настоящему времени выздоровели 4996 инфицированных иранцев.