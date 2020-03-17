Луганск, , 20:05 — REGNUM Подразделения ПВО Народной милиции Луганской Народной республики перехватили управление беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) украинских карателей, с помощью которого они корректировали артобстрел, сообщил 17 марта журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По его информации, БПЛА украинских боевиков типа «Фантом-2», корректировавший огонь, был перехвачен при помощи станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон-М1».

Фото‑ и видеоматериалы с блока памяти захваченного беспилотника сейчас изучаются специалистами Народной милиции ЛНР.

Позднее эти данные будут переданы в Генпрокуратуру ЛНР для приобщения к материалам уголовного дела о военных преступлениях украинских карателей.

Яков Осадчий подчеркнул, что украинские силовики устроили артобстрел территории ЛНР во время работы в этом районе первого заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марка Этерингтона.

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