Москва, , 20:58 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи разработать методику формирования ключевых показателей эффективности и результативности деятельности министерств и ведомств, связанных с цифровой трансформацией. Также в рамках поручения председателя правительства РФ Минкомсвязи проведет инвентаризацию государственных информационных систем (ГИС) и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (КИТИ), используемых государственными органами.

Причиной поручений стала встреча Михаила Мишустина с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию (Chief Digital Transformation Officer, CDTO) в пятницу 13 марта.

На этой встрече премьер-министр сообщил о начале разработки трёхлетней ведомственной программы цифровой трансформации. Программа будет содержать ключевые показатели, по которым можно оценить результаты внедрения информационных технологий в соответствующих отраслях экономики. Михаил Мишустин также сообщил, что на базе Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Российской академии народного хозяйства и государственной службы будет организовано обучение для чиновников в ранге CDTO.

Поручение Мишустина разбито на три пункта.

Минкомсвязи России поручено в течение месяца разработать и направить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и государственным внебюджетным фондам порядок и методику формирования ключевых показателей эффективности и результативности деятельности, направленной на цифровую трансформацию в среднесрочной перспективе, а также обеспечить контроль за достижением ими этих ключевых показателей.

Также Минкомсвязи обязано в недельный срок предоставить правительству РФ проект постановления «О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов». В трёхмесячный срок представить правительству РФ проект постановления, предусматривающий внесение изменений, позволяющих включать в состав этапов создания государственных информационных систем этапа концептуального архитектурного проектирования. Данные изменения будут внесены в постановление правительства РФ от 6 июля 2015 г. №676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации».

В срок до 25 декабря 2020 г. совместно со Счётной палатой Российской Федерации обеспечить проведение инвентаризации эксплуатируемых ГИС и КИТИ федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов и представить соответствующий доклад в правительство Российской Федерации по итогам инвентаризации.

Федеральные органы исполнительной власти, Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования Российской Федерации обязаны в месячный срок на основании разработанных Минкомсвязи порядка и методики формирования ключевых показателей эффективности и результативности деятельности разработать свои показатели и представить их на согласование в Минкомсвязь России.

Итак, у министерств и ведомств есть месяц на разработку своих KPI (Key Performance Indicator — ключевой показатель деятельности, количественно измеримый индикатор фактически достигнутых результатов) по цифровой трансформации.

Напомним, что цифровая трансформация проводится в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая Экономика Российской Федерации». Целями национального проекта, в частности, являются следующие показатели:

увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;

использование преимущественно отечественного программного обеспечения (ПО) государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

Стоит отметить, что в данном случае в проекте не упоминается, каким образом цифровая экономика улучшит жизнь граждан России, повысит уровень их благосостояния и безопасности, сделает их будущее более устойчивым и определенным, решит их социальные проблемы.

Если ключевые показатели эффективности государственных управленцев будут отталкиваться от этих целей, то с первым пунктом они справятся без особых усилий своими силами, со вторым — с помощью иностранных партнёров как только форс-мажорная ситуация, вызванная коронавирусом, будет разрешена. А вот с пунктом три придется помучиться. Как мы знаем, на данный момент отечественное ПО существует благодаря гигантским финансовым вливаниям в эту непроизводственную индустрию, однако проблемы его внедрения остаются, начиная от простой несовместимости с процессорами иностранного производства и заканчивая провалами в информационной, а, следовательно, и в экономической безопасности из-за отсутствия собственного производства компьютерного оборудования. Наладить такое производство можно только восстановив всю цепочку производственных связей. Но ни правительство РФ, ни Министерство промышленности не спешат заниматься восстановлением производства. В лучших традициях российского менеджмента они требуют от своих чиновников выполнения KPI, придуманного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, которое не имеет никакого отношения к экономике, ядром которой остаётся производство, а не информация в цифровом коде.

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