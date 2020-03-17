Анкара, , 19:07 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, сообщает 17 марта пресс-служба администрации турецкого президента.

По утверждению пресс-службы, главы четырёх государств обсудили вспышку коронавируса, ситуацию в сирийском Идлибе и в Ливии, а также очередной миграционный кризис и отношения Турции с Евросоюзом.

Видеоконференция продолжалась более часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Эрдогана заявляли, что президент Турции планирует лично встретиться с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в Стамбуле. Позднее из-за пандемии коронавируса было принято решение провести встречу в формате видеоконференции.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган обсудит Сирию с Джонсоном, Меркель и Макроном по видеосвязи