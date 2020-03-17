Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Министр обороны Сирийской Арабской Республики Али Абдалла Айюб внесён в санкционные списки США.

Об этом 17 марта сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Глава сирийского военного ведомства занесён в санкционный список по Сирии.

Стоит отметить, что генерал-лейтенант Али Абдалла Айюб возглавляет военное ведомство САР с 2018 года. При его непосредственном участии большая часть территории Сирии была освобождена от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок, официально признанных таковыми на уровне Совбеза ООН.

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